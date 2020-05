Tijdelijk eenrichtingsverkeer op Kortrijksesteenweg Anthony Statius

19 mei 2020

09u25 0 Deinze Op de Kortrijksesteenweg (N43) tussen de Industrielaan en de Molenstraat in Petegem (Deinze) geldt vanaf maandag 25 mei eenrichtingsverkeer. Farys start er met werken aan de waterleiding.

Op maandag 25 mei start in opdracht van Farys de tweede fase van de werken aan de waterleiding in de Kortrijksesteenweg. Deze werken worden uitgevoerd aan de kant van de oneven huisnummers. Tijdens de duur van de werken wordt er in dit deel van de Kortrijksesteenweg eenrichtingsverkeer ingevoerd voor het verkeer komende van Deinze richting Zulte.

Het verkeer komende van Zulte naar Deinze wordt omgeleid via de Molenstraat, Sint-Hubertstraat, Houtkantlaan, Oostkouterlaan en Volhardingslaan. Ook voor het vrachtverkeer wordt een omleiding voorzien vanuit Machelen via de Brandstraat, Deinsesteenweg, de Prijkels, Gaversesteenweg en Volhardingslaan. De woningen in de werkzone blijven steeds bereikbaar. De werken duren tot en met vrijdag 10 juli.

