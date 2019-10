Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Gaversesteenweg door werken Anthony Statius

18 oktober 2019

15u47 0 Deinze In de Gaversesteenweg komt een nieuw verhoogd fiets- en voetpad aan de kant van de pare huisnummers. De werken starten op maandag 21 oktober en zullen in totaal minstens acht weken duren. Tijdens weekdagen geldt eenrichtingsverkeer in de richting van het stadscentrum naar de E17.

Op maandag 21 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de werken voor de aanleg van een verhoogd fietspad in de Gaversesteenweg. Het gaat over het stuk van de Gaversesteenweg tussen het spoorwegviaduct en het kruispunt met de Volhardingslaan en de werken vinden plaats aan de kant van de pare huisnummers, dus aan de kant van Driespoort Shopping. Eerst wordt de fietssuggestiestrook en het voetpad uitgebroken, daarna wordt het verhoogd fiets- en voetpad aangelegd.

De werken zullen in twee fases uitgevoerd worden. Op maandag 21 oktober start men op het stuk tussen Gaversesteenweg 48 tot en met kruispunt met de Poelstraat en deze fase zal ongeveer vijf weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. In een tweede fase komt het stuk tussen Gaversesteenweg 24 en het kruispunt met de fietsostrade net voor het spoorwegviaduct aan de beurt. Deze fase zal ongeveer drie weken duren.

Tijdens de werken wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd op weekdagen. De toegelaten rijrichting is van Deinze-centrum in de richting van de E17. Tijdens het weekend wordt dit opgeheven en wordt de weg opengesteld voor het verkeer in beide richtingen. Fietsers kunnen te allen tijde in beide richtingen rijden.