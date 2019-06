Ticketverkoop Leietheater start zaterdagochtend Anthony Statius

07 juni 2019

15u34 4 Deinze De ticketverkoop voor cc Leietheater start op zaterdag 8 juni vanaf 9 uur. Tickets kopen kan via de website www.leietheater.be, de Ticketmatic App en bij de dienst toerisme in het dienstencentrum Leiespiegel. Bezoekers jonger dan 26 jaar krijgen 50 % korting.

Wie wachtrijen aan de kassa wil vermijden kan zijn of haar tickets online bestellen via leietheater.be. Na bestelling ontvang je de tickets per mail. Wie geen printer heeft, kan gewoon het telefoonscherm met het digitale ticket aan de ingang tonen. Een tweede manier is om de gratis Ticketmatic App te downloaden via de Play Store of de App Store. In enkele klikken ontvang je jouw ticket. Jouw ticket is automatisch beschikbaar in de app, zelfs als je offline bent. Tenslotte kan je ook langskomen bij de dienst toerimse op zaterdag 8 juni tussen 9 en 12 uur. Vanaf 11 juni kan je terecht aan de balie bij de dienst cultuur en evenementen en vanaf september is de onthaalbalie van Leietheater open van dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 16 uur.