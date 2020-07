Tickets JarDeins vliegen de deur uit: Kapitein Winokio en Nick hollevoet krijgen tweede voorstelling Anthony Statius

12u56 0 Deinze De tickets voor extra voorstellingen. De tickets voor JarDeins , de wekelijkse zomeractiviteiten in de voortuin van CC Leietheater, vliegen de deur uit. Tien dagen na de lancering is al meer dan de helft van de tickets uitverkocht en de voorstellingen van Nick Hollevoet en Kapitein Winokio krijgen

Momenteel worden de strandstoelen van JarDeins opgesteld in het park voor CC Leietheater. Op zaterdag 11 juli gaat het zomerprogramma van Leietheater van start met een optreden van Brihang. Het concert is al een tijdje uitverkocht en ook de ticketverkoop van de andere optredens en voorstellingen loopt goed.

“Je voelt echt dat de mensen nood hebben aan cultuur in eigen stad”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Ondertussen zijn de JarDeins met Brihang, Kapitein Winokio en Nick Hollevoet al uitverkocht, maar ook de films en de andere voorstellingen verkopen als zoete broodjes. Met Kapitein Winokio en Nick Hollevoet zijn we tot een akkoord gekomen voor een tweede voorstelling. Er kunnen vanaf vandaag tickets gekocht worden voor de voorstelling van de kapitein op 25 juli om 13.30 uur. Nick Hollevoet komt nog eens op het podium op 15 augustus om 16 uur. Snel zijn is de boodschap.”

Meer info via www.leietheater.be.