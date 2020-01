Theatergroep Vooruit brengt film noir naar zaal Palace Anthony Statius

16 januari 2020

11u10 0 Deinze Theatergroep Vooruit brengt Instinct, een film noir uit de jaren 30, tot leven op het podium van zaal Palace. Het stuk gaat op zaterdag 18 januari in première.

Instinct is de theaterversie van een Amerikaanse film noir, gebaseerd op een misdaadroman uit 1935. Verwacht je aan deukhoeden en maatpakken wanneer Walter Ness, het hoofdpersonage, samen met de femme fatale waar hij verliefd op werd, een moord beraamt in de hoop een levensverzekering te incasseren. Avondvullend theaterplezier met een verrassend-spraakmakende scenografie. De regie is in handen van Roeland De Trazegnies en de bekende Deinse kunstenaar Stief Desmet zal voor decor en enscenering zorgen.

Instinct is te zien op 18, 24, 25 en 31 januari en op 1 februari, telkens om 20 uur. Tickets kosten 12 euro of 10 euro voor jongeren en 65-plussers en deze kan je bestellen via www.vooruitdeinze.be.