Thalia traint binnenkort cheerleaders in nieuwe dansschool Dancers Lab: “Op en naast het veld supporteren voor Deinse sportclubs” Anthony Statius

06 mei 2020

07u21 4 Deinze Thalia Decorte opent in september een nieuwe dansschool in Petegem (Deinze). In Dancers Lab geeft de 23-jarige dansdocente uit Gent naast power dance en dancehall ook pomdance of cheerleaden. “Het zou leuk zijn om met een cheerleadersteam te supporteren voor lokale sportclubs”, zegt Thalia.

Thalia Decorte is dansdocente in veel verschillende dansscholen verspreid over Oost -en West-Vlaanderen. Na jaren lesgeven, deelnemen als danseres in videoclips van onder andere Big2, Lijpe, Yade Lauren en Eric Flanders, optreden naast bekende schlagerartiesten zoals Willy Sommers, Bart Kaëll en Lindsay & Christof wil ze haar passie delen met anderen.

“Het is tijd om iets op mezelf te beginnen”, vertelt Thalia. “Aangezien Gent al een zeer breed aanbod aan dansscholen heeft, heb ik Deinze gekozen als locatie voor mijn dansschool. Ik vestig mij in het gebouw van de Beweegcoach in de Kortrijksesteenweg 45, achter Residentie Zilvermeers in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Daar bevindt zich een danszaal die momenteel enkel voor yogalessen gebruikt wordt. Indien de inschrijvingen vlot lopen, is er ook de mogelijkheid om een tweede danszaal in te richten.”

In Dancers Lab introduceren Thalia en haar docenten een gevarieerd aanbod aan dansstijlen, die in Deinze nog niet zo gekend zijn. “Op het uurrooster staan onder andere power dance, funky jazz, broadway jazz, danskriebels en dancehall. Een uitblinker is pomdance, beter gekend als het cheerleaden. Ik was vroeger cheerleader voetbalclub KAA Gent en momenteel supporteren we met een team voor de volleybalclub VDK Dames Gent. Met een lokaal cheerleaderteam wil ik graag het komend dansseizoen naar buiten komen, door op het veld en vanop de zijlijn te supporteren voor lokale clubs. We willen iedere sportclub van Deinze een hart onder de riem steken tijdens wedstrijden of opendeurdagen. In het eerste jaar focussen we op de choreografie en gaandeweg zullen we ook stunts zoals flikflaks oefenen.”

“Bij Dansschool Dancers Lab staan kwaliteit en fun centraal en we streven naar een plek waar iedereen zich goed voelt en kan groeien op zijn eigen manier”, vervolgt Thalia. “Alle docenten hebben een sport- en dansdiploma of een pedagogisch diploma. Naast de wekelijkse danslessen organiseren we ook kampen. Momenteel is het #Likeme-kamp zeer populair. Inschrijvingen kan reeds online via onze website. Wie voor 20 augustus inschrijft, krijgt 10 procent korting. Van dinsdag 8 tot en met zaterdag 12 september organiseren we een openlesweek en dan zijn alle lessen gratis.”

Meer info via www.dansschooldancerslab.be of de Facebookpagina.