Tess Minnens uit Deinze is nieuwe voorzitster Jong VLD Anthony Statius

01 december 2019

22u49 1 Deinze Tess Minnens (27) uit Deinze is de nieuwe voorzitter van Jong Vld. Het gemeenteraadslid uit Deinze werd met 62,2% van de stemmen verkozen. Het is sinds 2005 geleden dat Jong VLD een vrouwelijke voorzitter had.

Tess Minnens zet zich al jaren in binnen de liberale partij en is fractieleider voor Open Deinze. Ze is al sinds 2011 actief binnen Jong VLD en was al geëngageerd in het dagelijks bestuur van Jong VLD Nationaal. De nieuwbakken voorzitster wil met Jong VLD meer impact hebben op het maatschappelijk debat en de moederpartij Open Vld. “Het is een uitdagende periode om Jong VLD te mogen besturen. Onze liberale waarden hebben nog nooit zo zwaar onder druk gestaan. We moeten met de liberale familie één front vormen in plaats van te verdelen. Onze jongeren zijn de toekomst en staan klaar, wij willen meewerken, over de verschillende strekkingen heen. We zijn pas sterk als we samenwerken.”