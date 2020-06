Tess Minnens naar nationaal partijbestuur Open VLD Anthony Statius

23 juni 2020

14u38 0 Deinze Gemeenteraadslid Tess Minnens uit Deinze maakt sinds maandag deel uit uit van het nationaal partijbestuur van Open VLD. Tess vertegenwoordigt er Jong VLD, waarvan ze sinds december vorig jaar voorzitter is.

In het nationale partijbestuur van Open VLD werd gisteren beslist om ook Jong VLD, Open Vld Vrouwen en LVV toe te voegen. Het partijbureau kreeg de kritiek weinig divers te zijn en daar wil de nieuwe nationale voorzitter Egbert Lachaert verandering in brengen.

De regio Gent-Eeklo is nu sterk verankerd in het nationale partijbureau van Open VLD. Naast voorzitter Egbert Lachaert uit Merelbeke, Vlaams volksvertegenwoordiger Stéphanie Dhose, Gents burgemeester Mathias De Clercq zetelt nu ook Tess Minnens uit Deinze als voorzitter van Jong VLD in het partijbestuur. “Met deze aanstelling kan ik mijn ongezouten mening nu ook op het hoogste niveau delen”, zegt Tess. “Ik heb een kritische maar constructieve stem die ik zal laten horen. Als Jong VLD-voorzitter ben ik bezorgd over de politieke realiteit en over hoe de huidige en de volgende generaties zullen lijden onder onze torenhoge staatsschuld. Via het partijbureau kan ik meer impact hebben op het beleid.”