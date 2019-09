Tess Minnens gaat voor nationaal voorzitterschap Jong VLD Anthony Statius

10 september 2019

18u06 0 Deinze Tess Minnens (27) Deinze stelt zich kandidaat voor nationale bestuurs- en voorzitterschapsverkiezingen van Jong VLD.

Tess Minnens is al jarenlang politiek actief, zowel bij Jong VLD als bij Open Vld. Ze is momenteel fractieleider in de gemeenteraad voor Open Deinze en is kernlid van Jong VLD nationaal onder uittredend voorzitter Hans Maes. In Oost-Vlaanderen neemt ze jongeren onder haar vleugels en stoomt ze hen klaar voor een politieke carrière. Dit engagement wil ze nu naar het nationale niveau brengen.

“De afgelopen jaren heb ik al heel wat ervaring kunnen opdoen, zowel in de lokale politiek, tijdens de afgelopen campagnes als binnen Jong VLD”, zegt Tess. “Na 26 mei heb ik gemerkt dat we een versnelling hoger moeten schakelen om jongeren te bereiken en warm te maken voor ons liberale verhaal van vrijheid en emancipatie. Jongeren moeten elkaar ondersteunen, meer dan ooit moeten we uitstijgen boven de partijpolitieke kleuterklas die we nu te zien krijgen. Ik stel me kandidaat omdat onze organisatie in deze tijden een standvastig en tegelijk verbindend verhaal nodig heeft.”

De voorstelling van haar ambitieuze toekomstvisie voor Jong VLD staat gepland op woensdag 18 september in Gent.