Terug naar school: leerlingen Leieparel zitten al vanaf dag 1 met hun neus in de boeken

leerlingen Leieparel zitten al vanaf dag 1 met hun neus in de boeken Anthony Statius

02 september 2019

12u44 2 Deinze De leerlingen van de Vrije Basisschool Leieparel mochten op de eerste schooldag hun favoriete boek meenemen. Het jaarthema luidt ‘ Leesplezier vind je hier!’.

Tijdens de opendeurdag/terugkomdag van vrijdag 30 augustus werd aan de leerlingen van Leieparel gevraagd om hun lievelingsboek mee te brengen op de eerste schooldag. Alle kindjes werden uitgenodigd om in een strandstoel plaats te nemen, hun lievelingslectuur boven te halen en te poseren voor een foto.

“Dit jaar voorzien we opnieuw iedere dag een leeskwartiertje op onze school”, zegt directeur Franky De Graeve. “In de lagere afdeling zitten dus dagelijks 217 leerlingen met hun neus in hun geliefde boek, strip, dagblad of tijdschrift en in de kleuterafdeling is dit een kijkboek of zijn het verhalen die de juf voorleest aan de 77 kleuters.”