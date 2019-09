Terug naar school: kindjes uit Grammene en Gottem voor het eerst samen naar De Kerselaar Anthony Statius

02 september 2019

13u17 1 Deinze De kindjes van Grammene en Gottem gingen maandagochtend voor het eerst samen naar school. Het wijkschooltje in Grammene sloot de deuren en vanaf dit schooljaar zitten alle leerlingen samen in de vernieuwde school De Kerselaar in de Ardense Jagersstraat in Gottem.

De klassen in De Kerselaar ruiken nog naar nieuwe verf. De afgelopen maanden werd hard doorgewerkt om het nieuwe schoolgebouw op tijd af te krijgen en maandagochtend gingen de kindjes voor het eerst naar De Kerselaar, het vroegere VBS Gottem, naar school.

“In het nieuwe gebouw bevinden zich twee kleuterklassen met een mezzanine, klassen voor de eerste en tweede graad en een sanitair blok”, zegt directrice Inneke De Regge. “Ook de speelplaats werd uitgebreid en volledig opgeruimd en de oude refter werd opgebouwd tot een peuter- en kleuterafdeling. Ter gelegenheid van onze nieuwe schoolnaam werden de vijf kernwaarden – vertrouwen, respect, welbevinden, persoonlijke groei en openheid – in de vorm van een grote kers aan onze echte kerselaar in de tuin gehangen. Tenslotte mogen we ook met enige fierheid zeggen dat we voor het eerst de drempel van 100 leerlingen overschreden hebben.”