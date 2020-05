Terug naar school in basisschool Leieparel: Acht bubbels en zoveel mogelijk de handen wassen Anthony Statius

18 mei 2020

09u25 0 Deinze Ook in de Deinse katholieke basisscholen werd vandaag gestart met contactonderwijs. In basisschool Leieparel in de Kaaistraat werden de aanwezige leerlingen opgesplitst in acht bubbels, waarbinnen nog eens strenge hygiëneregels worden toegepast. “Die regels vind ik niet erg, ik ben blij dat ik terug naar school mag”, zegt Juline Dhaenens (11).

Zoals in vele scholen werd in Leieparel een draaiboek opgesteld om de leerlingen vandaag veilig terug naar school te laten komen. Aan de Leiedam werd een aparte ingang voorzien voor de eerste-, tweede- en zesdejaars, die contactonderwijs mogen volgend. De leerlingen voor de noodopvang werden verwelkomd langs de hoofdingang in de Kaaistraat.

Aan de Leiedam is Juline Dhaenens (11) een van de eerste zesdejaars die arriveert. “Handen ontsmetten en afstand houden? Dat vind ik allemaal zo erg niet”, zegt ze opgewekt. “Ik ben blij dat ik terug naar school mag komen, want ik heb mijn vriendinnen, maar ook de leerkrachten en de lessen gemist.”

Directeur Franky De Graeve keek er streng op toe dat de afstandsregels werden gerespecteerd. “Alle leerlingen moeten eerst hun handen grondig ontsmetten, daarna verzamelen de eerste- en tweedejaars op de speelplaats, elke groep in hun eigen afgebakende zone”, vertelt directeur Franky De Graeve. “De zesdejaars mogen onmiddellijk naar hun klaslokaal waar ze al een praatje kunnen maken met de leerkracht en hun medeleerlingen. Iedere klas werd in tweeën gesplitst. In totaal zijn er acht bubbels: vijf klassen van tien leerlingen die contactonderwijs krijgen en drie groepen voor de noodopvang. Zij krijgen allemaal op een ander moment even speeltijd. Vanaf volgende week mag iedere leerling een emmer meebrengen, met daarin zijn of haar eigen speelgoed of een leesboek.”

“In de klas werd plexiglas voorzien en de leerkrachten hebben een mondmasker en een gelaatsscherm ter beschikking”, vervolgt Franky. “Indien ze vooraan in de klas blijven, kunnen ze enkel hun face shield opzetten, zodat ze beter verstaanbaar zijn voor de leerlingen. Overal hangen affiches met daarin de regels rond handhygiëne en afstand houden. Wie ziek wordt, moet onmiddellijk in quarantaine in de ziekenkamer. Dan worden de ouders verwittigd en na consultatie bij de huisarts worden verdere stappen ondernomen. We proberen ons aan de regels te houden, maar daarnaast hebben we ook oog voor het psychisch welzijn van onze leerlingen én leerkrachten. Behalve het verderzetten van de lessen, willen we luisteren naar de kinderen. Hoe ervaren zij deze vreemde tijden? Hoe gaat het bij hen thuis? Ook dat vinden we zeer belangrijk.”