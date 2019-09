Terug naar school: coteachingklas voor kleuters Erasmus Anthony Statius

02 september 2019

13u39 7 Deinze De 34 kindjes van de eerste kleuterklas van basisschool Erasmus zitten vanaf dit schooljaar allemaal samen in de klas. De school bouwde daarvoor de twee bestaande klaslokalen om tot een coteachingklas.

Tijdens de grote vakantie werd niet stilgezeten in basisschool Erasmus aan de Volhardingslaan in Deinze. De kleuterklassen van juf Inge en juf Evelien werden samengesmolten tot een coteachingklas.

“Het grote voordeel is dat beide juffen samen een oogje in het zeil kunnen houden”, zegt directrice Valerie Verstraeten. “Een ander pluspunt is dat er zo ruimte wordt uitgespaard, bijvoorbeeld door het creëren van één gezamenlijke poppenhoek. We voorzien hier een aanbod dat nog gerichter inspeelt op de verschillende beheersingsniveaus binnen een klasgroep, met aandacht voor ondersteuning én extra uitdaging”, aldus Valerie.

“Andere vernieuwingen op onze school zijn de uitbreiding van het klaslokaal voor de vijfdejaars, nieuwe speeltoestellen voor de lagere klassen en een extra klas voor tweedejaars. We blijven ook inzetten op vernieuwend onderwijs en dit doen we onder andere door het aankopen van extra chromebooks, een soort laptop”, besluit Valerie.