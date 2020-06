Terug naar de kerk in coronatijd: geen wijwater maar handgel Anthony Statius

11 juni 2020

07u47 0 Deinze De openbare kerkvieringen in Deinze worden volgend weekend opnieuw opgestart. Deken Rudy Van Acker en zijn parochieploeg houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de coronamaatregelen. De wijwatervaten blijven ongebruikt, maar bij het binnenkomen wordt wel handgel voorzien.

Volgend weekend starten de publieke liturgische vieringen in Deinze opnieuw op. Daarbij zal rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften die de Nationale Veiligheidsraad en de Bisschoppenconferentie van België opleggen.

“We vragen om niet naar de kerk te komen wanneer je koorts hebt of wanneer je je verkouden voelt”, zegt Frans Neirinck. “Mondmaskers zijn aanbevolen en wijwatervaten en zangboeken blijven ongebruikt. De gelovigen die aan de viering deelnemen, moeten hun handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk. Er is een duidelijk circulatieplan over het naar binnen en naar buiten gaan en dit om de veilige afstand van anderhalve meter te respecteren. Voorlopig zal er geen communie uitgereikt worden.”

“Aangezien er slechts een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig mag zijn, organiseren we bijkomende vieringen op zaterdagnamiddag om 16 uur en op zondagavond om 18 uur. Deze vieringen zullen plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Iedereen is dus vanaf volgend weekend welkom in de vieringen op zaterdagnamiddag om 16 uur en om 17.30 uur in de dekenale kerk op de Markt en op zondag om 9 uur in de Sint-Pauluskerk in Petegem, om 9.30 in de Sint-Martinuskerk aan het rondpunt in Petegem en om 10.30 en 18 uur in de kerk van Astene.”