Ter Leenen viert vijftigste verjaardag met twee feesten Anthony Statius

24 juni 2019

16u53 0 Deinze Woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele bestaat vijftig jaar en dit werd afgelopen weekend gevierd met een personeelsfeest op vrijdag en een groot feest voor de bewoners op zondag. De oude vleugel van het rusthuis wordt dit jaar gesloopt.

Het WZC Ter Leenen van Zorgbedrijf Meetjesland bestaat vijftig jaar en deze mijlpaal wilde men niet ongemerkt laten voorbijgaan. Op vrijdag 21 juni werd er een feestje georganiseerd voor alle personeelsleden en hun partners. Op zondag 23 juni volgde een groot feest voor alle 76 bewoners van het woonzorgcentrum, hun familie en de vele vrijwilligers. Er werd een feestmaaltijd aangeboden en daarna was er een exclusief optreden van ‘The Great Pretenders’.

“Het woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele bestaat uit drie delen en het oudste gedeelte dateert van 1969", zegt Vicky Van De Voorde van Zorgbedrijf Meetjesland. “De naam ‘leenen’ werd destijds gekozen omwille van de betekenis van het woord, namelijk ‘een groot gebied weiden en weilanden’. Het rustoord bood destijds plaats aan 53 ouderen en werd gerund door zusters. In 1994 werd er een bijkomend gebouw geplaatst met 22 extra kamers, een nieuwe, uitgebreide keuken en een ruime cafetaria. Vanaf 2010 werd het woonzorgcentrum grondig gerenoveerd en uitgebreid. In oktober 2012 verlieten de bewoners het oude gedeelte en namen hun intrek in de nieuwbouwvleugel. De oude vleugel van 1969 staat sinds begin 2018 grotendeels leeg. Dit jaar zal deze oude vleugel, omwille van brandveiligheidsredenen, gesloopt worden. Samen met OCMW Deinze wordt er nagedacht over de herbestemming van de gronden.”