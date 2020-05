Tennissen en padelen mag weer: TC eleveN verwelkomt spelers op twee nieuwe padelterreinen Anthony Statius

04 mei 2020

09u44 0 Deinze Tennissen is vanaf vandaag terug toegelaten, zij het onder strikte voorwaarden. Geen dubbelspel, gemarkeerde ballen meebrengen en niet blijven plakken aan de bar. TC eleveN in Merendree legde tijdens de lockdown twee nieuwe padelterreinen aan en breidt dit jaar de site uit met een zomerterras. “Onze leden hunkeren naar een spelletje, de inschrijvingen zijn vrijdag gestart en de eerste dagen zijn alle terreinen bijna volzet”, zegt voorzitter Jim Van den Kerckhove.

Naast wandelen en fietsen, mag de Vlaming vanaf vandaag opnieuw andere buitensporten beoefenen. Goed nieuws voor de tennisclubs want een balletje slaan is weer toegelaten. Zondag bracht het bestuur van de club TC eleveN langs het Schipdonkkanaal in Merendree alles in gereedheid om haar leden te verwelkomen.

“Er zijn strikte voorwaarden opgelegd door de federale regering", zegt voorzitter Jim Van den Kerckhove. “Zo wordt voorlopig uitsluitend enkelspel toegelaten en je mag tegen maximaal twee andere spelers tennissen. Deze twee spelers moeten ook steeds dezelfde personen zijn. We vragen onze spelers ook om hun tennisballen te markeren zodat ze enkel hun eigen ballen oprapen. Zo vermijden we dat iemand per ongeluk andermans bal aanraakt. Verder voorzien we overal flessen desinfecterende handgel. De bar en de speeltuin blijven voorlopig gesloten en alle zitbankjes op het terrein werden weggehaald. Het is niet de bedoeling dat mensen na het tennissen blijven plakken. Gezellig is dat niet, maar we zijn blij dat we terug kunnen tennissen.”

Tijdens de lockdown heeft het bestuur van TC eleveN niet stilgezeten. “We hebben twee nieuwe padelterreinen aangelegd”, zegt Jean Vanderstuyft, voorzitter van de vzw. “Padel zit ook hier serieus in de lift en met vier terreinen in totaal kunnen we aan de stijgende vraag voldoen. Op een van de twee nieuwe terreinen hebben we een de ingang toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Naast inspanningen op sociaal vlak focussen we ook op duurzaamheid. De terreinen worden verlicht met ledlampen, het dak kreeg zonnepanelen en we streven er naar om een CO2-neutrale club te worden. Later dit jaar komt er nog een groot zomerterras tussen de terreinen.”

“We zijn een club van vrijwilligers en om dit alles te financieren zijn de inkomsten uit lidgeld en sponsoring meer dan nodig”, zegt Jim. “We hebben een investeringssubsidie aangevraagd bij de stad Deinze, maar helaas niet gekregen. Door de coronacrisis hebben de sponsors voorlopig afgehaakt, dus we hopen zo snel mogelijk alles terug op gang te kunnen trekken. Onze club telt 650 leden en net voor de uitbraak van de coronacrisis hadden we 350 inschrijvingen, maar dit aantal zal nu hopelijk terug toenemen. Sinds vrijdag kan men opnieuw een terrein reserveren en de komende dagen is bijna alles volzet. Onze leden hunkeren naar een spelletje tennis.”

