Ten Dries zoekt vrijwilligers Anthony Statius

14 september 2019

10u21 2 Deinze Ten Dries, het multifunctioneel centrum voor mensen met een beperking, organiseert op dinsdag 24 september een infoavond voor vrijwilligers.

Samen met Manege Dennenhof en vzw Verburght organiseert MFC Ten Dries een infoavond voor eventuele vrijwilligers. Men zal er de drie voorzieningen van Ten Dries en hun aanbod toelichten en er wordt afgesloten met een drankje in Manege Dennenhof.

Wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk of wie iemand kent die geïnteresseerd zou zijn, die is welkom op dinsdag 24 september. De infoavond start om 19 uur plaats in de lokalen van MFC Ten Dries in de Dennendreef 62.