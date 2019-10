Telg van bekende Nevelse bierhandelaars opent café in Drongen: Brent De Smet (18) wordt het gezicht van B-Bar Anthony Statius en Joeri Seymortier

10 oktober 2019

18u12 0 Deinze Bij de Poeselse familie De Smet zit de liefde voor bier duidelijk in het DNA. De amper 18-jarige Brent De Smet opent komend weekend het sfeercafé B-Bar op het Drongenplein in Drongen. Hiermee treedt hij deels in de voetsporen van zijn vader Ronny, de bekende bierhandelaar die tien jaar geleden plots overleed. “Jong? Ik wil al lang een eigen zaak beginnen, studeren was niets voor mij”, zegt Brent.

Deinzenaar Brent De Smet is druk in de weer wanneer we hem ontmoeten in zijn toekomstige zaak in hartje Drongen. Dat moet ook, want vrijdag moet zijn B-Bar - de B staat voor Brent - klaar zijn om de eerste gasten te ontvangen.

“Ik heb de sleutel sinds vorige week en we hebben het pand een nieuwe lik verf en een grondige opfrisbeurt gegeven”, zegt Brent. “Tot enkele weken geleden was hier café Loss 2.0 gevestigd en toen ik zag dat het stond over te nemen, heb ik niet getwijfeld. Ik was al een tijdje aan het uitkijken om zelf een zaak te beginnen. Dat hoefde daarom niet per se in de horeca te zijn, maar dit café was een mooie kans. Na mijn middelbare schoolloopbaan, eerst industriële wetenschappen in het VTI en daarna handel in Leiepoort campus Sint-Vincentius, heb ik een maand bedrijfsmanagement gevolgd aan de Hogeschool in Gent, maar dat was mijn ding niet. Ik wou graag actief bezig zijn. Daarna heb ik enkele interims gedaan, maar werken voor een baas bleek ook niet voor mij weggelegd, dus leek cafébaas worden wel een goede optie. Het nachtleven heeft me altijd wel aangesproken.”

Vader overleden

Met B-Bar zet Brent de familietraditie verder. Brents grootvader Michel en zijn vader Ronny hadden vroeger de drankenhandel Smetje & Zoon, met vestigingen in de Graaf van Hoornestraat in Poesele en de Venecolaan op het industriepark in Aalter. Tien jaar geleden sloeg het noodlot toe. Vader Ronny overleed toen op 35-jarige leeftijd. Hij was als voorzitter van het lokale feestcomité en hoofdsponsor van tal van evenementen een geliefd figuur in Poesele en omstreken. Zes jaar geleden werd de drankenhandel overgenomen door Dranken Pede uit Wetteren.

“Met B-Bar zit ik wel wat in dezelfde branche van mijn familie", zegt Brent. “B-Bar wordt een café waar je overdag op je gemak iets kan komen drinken en waar je ‘s avonds terechtkan voor ambiance. Het wordt geen danscafé, maar ik plan wel af en toe een feestje met dj’s. Het wordt een ontmoetingsplek voor alle leeftijden en je zal er behalve pintjes, frisdrank en sterke bieren ook sterke dranken kunnen krijgen.”

Feestweekend

“Iedereen is op vrijdag 11 oktober vanaf 20 uur welkom voor een gratis drankje en hapjes, terwijl een dj er de nodige deuntjes brengt. Op zaterdag 12 oktober gaan de deuren open vanaf 16 uur en rond 21 uur begint een feestje in thema van het bekende Duitse Oktoberfest. De halve liters staan in promotie en wie verkleed komt in lederhosen, krijgt een halve liter gratis. Zondag sluiten we het feestweekend af met voetbal. Iedereen is vanaf 13 uur welkom en om 15 uur volgen we de match van de Rode Duivels tegen Kazachstan live op het grote scherm. Tijdens de match worden ook hapjes geserveerd”, besluit Brent.

Meer info via de Facebookpagina B-Bar en de Instagrampagina @b_bar_drongen.