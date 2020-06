Techniekacademie junior keert terug naar Deinze Anthony Statius

06 juni 2020

16u35 0 Deinze Ook volgend schooljaar wordt een techniekacademie georganiseerd in Deinze. Gedurende tien woensdagnamiddagen maken kinderen van het derde en vierde leerjaar kennis met verschillende technieken en technologieën.

Een techniekacademie wil kinderen op jonge leeftijd op een speelse manier laten kennismaken met techniek en technologie. In Deinze richt het Erasmusatheneum al enkele jaren een techniekacademie in voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Het stadsbestuur en VIVES Hogeschool organiseren voor de tweede keer ook een techniekacademie voor kinderen van het derde en vierde leerjaar.

Vier groepen van 20 kinderen, twee in JC Brieljant in Deinze en twee in de gemeentezaal in Nevele gaan er van 23 september tot 9 december iedere woensdag aan de slag. Gepassioneerde technici begeleiden hen bij onder meer het bouwen van een brug, het programmeren van een robot en de constructie van een coole toverlamp.

Meer info via www.techniekacademie-deinze.be/junior. Inschrijven kan vanaf vandaag (zaterdag 6 juni).