Techniekacademie is er nu ook voor de allerkleinsten Anthony Statius

23 augustus 2019

10u14 0 Deinze Kinderen van 8 tot 10 jaar die al interesse hebben in techniek en wetenschap kunnen binnenkort terecht in de Junior Techniekacademie. Deze speelse sessies worden vanaf 19 september voor het eerst in Deinze georganiseerd.

Om kinderen vertrouwd te maken met techniek in de vrije tijd organiseert de stad Deinze een techniekacademie. Het Erasmusatheneum richt al enkele jaren een techniekacademie in voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar en nu slaan het stadsbestuur en Hogeschool VIVES de handen in elkaar om er ook een voor kinderen van het derde en vierde leerjaar mogelijk te maken.

Vier groepen van twintig kinderen, twee in JC Brieljant en twee in de gemeentezaal van Nevele, gaan van 25 september tot 4 december tien woensdagen van 13.30 tot 15 uur of van 15.30 tot 17 uur aan de slag rond uitdagingen uit hun leefwereld. Twee gepassioneerde technici begeleiden hen bij onder meer het bouwen van een windmolen, het programmeren van een robot en de constructie van een coole kapstok.

Meer info via www.techniekacademie-deinze.be/junior. Inschrijven kan vanaf zaterdag 14 september.