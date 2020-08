Teamadventure zorgt voor verfrissing tijdens hittegolf met kajaks, SUP boards en waterpret Anthony Statius

09u41 5 Deinze Daan Boydens zorgt met Teamadventure voor de nodige verfrissing tijdens de hittegolf. Sinds kort verhuurt hij kajaks en SUP boards aan Astene Sas en dit weekend staan er op de terreinen van Teamadventure aan de Brielmeersen waterattracties.

Teamadventure verhuurt sinds kort kajaks en SUP boards (stand-up paddle). Daan Boydens en zijn team werken hiervoor samen met de Deinse Kajak Club en het materiaal wordt verhuurd aan hun clublokaal aan Astene Sas. Boeken kan via het telefoonnummer 0472/84.44.05 of de website.

Als verfrissing tijdens de hittegolf organiseert Teamadventure dit weekend het evenement ‘bubbelende waterfun’. “Terwijl de ouders in hun veilige sociale bubbel genieten van een verfrissend glas, kunnen de kinderen zich helemaal uitleven op de drie waterattracties: een openluchtzwembad, een lange buikschuifglijbaan en onze spetterende haai. Opgelet, reserveren is verplicht, we laten per sessie maximaal 6 bubbels toe. Reserveren kan via deze link.