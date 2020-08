Teamadventure zorgt voor nodige waterpret tijdens heetste dag van het jaar Anthony Statius

16u38 0 Deinze Bij Teamadventure in Deinze bestrijdt men de hittegolf met waterpret. Op het speelterrein in de Brielmeersen staan dit weekend enkele waterattracties opgesteld die voor de nodige afkoeling moeten zorgen.

Op de heetste dag van het jaar konden de kinderen zich uitleven in onder andere een openluchtzwembad en een buikschuifglijbaan terwijl de ouders of grootouders onder een parasol konden genieten van een drankje in hun eigen bubbel. “We organiseren 2 sessies per dag en we houden rekening met de coronamaatregelen", zegt Valerie Torck van Teamadventure. “De drankjes worden aan tafel gebracht en volwassenen die rondlopen moeten een mondmasker dragen. De kinderen kunnen zich ondertussen uitleven in het water.”

Er is nog plaats voor zondag. Reserveren is verplicht en dit kan via deze link.