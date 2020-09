Team Sport & Talent schiet uit de startblokken Anthony Statius

01 september 2020

12u06 0 Deinze Kinesist en ex-profvoetballer Tony Sergeant (43) heeft vandaag de deuren van het eerste Kinesist en ex-profvoetballer Tony Sergeant (43) heeft vandaag de deuren van het eerste sportmedisch centrum van Deinze geopend. In Sport & Talent, zijn huidige sport- en revalidatiecentrum langs de Kastanjelaan, kan je vanaf nu ook terecht bij een algemene en sportkinesitherapeute, een osteopaat, een podoloog, iemand voor voedingsbegeleiding én een sportspsychologe.

Eind juli kon u in deze krant het verhaal lezen van Tony Sergeant, de ex-profvoetballer die zijn sport- en revalidatiecentrum in Petegem (Deinze) uitbreidt tot een volwaardig sportmedisch centrum, het eerste van de stad. Op dinsdag 1 september is het team van Sport & Talent uit de startblokken geschoten.

“Het team bestaat uit osteopaat Mario Roelandts, met wie ik bij SK Deinze samenspeelde, podoloog Cedric Roels aan, Ilse Vanzieleghem die zal instaan voor de algemene en sportkinesitherapie en Jara Heyrick die de afdeling sport en nutritionele pyschologie op zich zal nemen. Volgende week breiden we het team uit met iemand die zal instaan voor voedingsbegeleiding. Dankzij deze uitbreiding wordt het mogelijk om sneller te schakelen van het ene naar het andere. Bewust koos ik ook voor een uitbreiding met hoofdzakelijk jonge mensen. Van hen zal ik kunnen leren en zij van mij. Dit zal in alle richtingen een verrijking zijn.”