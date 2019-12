Tartelier en Zuskus serveren taart en brunch voor het goede doel Anthony Statius

02 december 2019

09u03 0 Deinze An Stadius van Tartelier en Delphine en Isabelle Van den Berghe van Zuskus serveren op zaterdag 7 december taart en brunch. De opbrengst gaat naar Kom op tegen kanker.

Na een succesvolle editie van ‘Eat cake for Life’ vorig jaar slaan de zussen van Zuskus en An Stadius van Tartelier opnieuw de handen in elkaar voor het goede doel. “Als goede doel kiezen we dit jaar voor Kom op tegen kanker”, zegt An. “Ik ben onlangs mijn zus aan kanker verloren en we hopen genoeg te kunnen inzamelen om het onderzoek tegen kanker te steunen en zo mensen met kanker hoop te geven.”

“Deze keer gaan we voor een dubbel evenement op zaterdag 7 december”, vervolgt An. “‘s Morgens kan je bij Tartelier in de Kapellestraat 99 terecht voor een Brunch for life. Reserveren is verplicht en dit kan je doen via info@tartelier.be. In de namiddag organiseren we voor de tweede keer Eat cake for life bij Zuskus in de Tolpoortstraat 22. Van 14 tot 17 uur kan je er terecht voor koffie en taart.”