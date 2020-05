T-shirtveiling KMSK Deinze brengt 4.750 euro op voor triagecentrum en ziekenhuis Anthony Statius

13 mei 2020

15u35 0 Deinze De t-shirtveiling van voetbalclub KMSK Deinze heeft 4.750 euro opgebracht voor het AZ Sint-Vincentius en het triagecentrum van Deinze. Voor een oranje shirt van topscorer Lennart Mertens werd liefst 1.000 euro geboden. Woensdagvoormiddag werd een cheque overhandigd aan het ziekenhuis van Deinze.

Om de zorgverleners van Deinze een hart onder de riem te steken organiseerde KMSK Deinze in april een veiling van spelersshirts. “Er kwamen biedingen vanuit verschillende provincies”, zegt voorzitter Denijs Van de Weghe. “In totaal waren er een dertigtal geïnteresseerden en we zijn bijzonder fier dat we een som van 4.750 euro kunnen overhandigen aan twee goede doelen. De spelersshirts die het meeste opbrachten, waren die van Lennart Mertens, met 28 doelpunten in 24 wedstrijden de beste scorer die SK Deinze ooit heeft gehad, Seppe Brulmans en Viktor Boone.”

Enerzijds gaat het geld naar het medisch triagecentrum in sportcomplex Palaestra, waar men nu nog volop inzet op het afnemen van coronatests bij iedereen die door zijn of haar huisarts wordt doorverwezen, en anderzijds naar het AZ Sint-Vincentius ziekenhuis. De cheque werd woensdag overhandigd aan dokter Johan Matthijs, voorzitter van de huisartsenkring Schelde en Leie en dokters Cedric De Jaeger en Pierre De Witte, die het medisch triagecentrum in sportcomplex Palaestra coördineren.

In naam van het ziekenhuis van Deinze was Jan Blontrock, sinds begin 2019 de nieuwe directeur, heel blij met de steun van de oranjehemden. “Ik zal voorstellen om met het geld iets te organiseren voor ons personeel”, vertelde Jan Bontrock.