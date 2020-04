T-Dansant TD17 afgeblazen Anthony Statius

01 april 2020

09u44 0 Deinze T-Dansant TD17, het seniorenfeest dat in mei zou plaatsvinden in de Brielpoort in Deinze, gaat niet door. Door het coronavirus wordt het initiatief opgeschoven naar volgend jaar.

Het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen en de seniorenconsulenten van Deinze en Nevele planden in mei de een nieuwe editie van T-Dansant TD17 in de Brielpoort. Alle senioren waren er welkom om te komen dansen.

“Gezien de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we de beslissing genomen om de TD17 te annuleren”, klinkt het bij Elfdorpen. “Volgend jaar komt er zeker opnieuw een editie. We wensen iedereen veel moed toe tijdens deze dagen. Hoe strenger we nu even voor onszelf zijn, hoe sneller dit allemaal voorbij is. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.”