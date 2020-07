Sven en Stephanie van restaurant Marron starten op nieuwe locatie: “Nog meer focus op gezellig tafelen” Anthony Statius

02 juli 2020

12u27 5 Deinze Sven Goeman (38) en Stephanie Vanzieleghem (33) openen vandaag de deuren van hun nieuw restaurant Marron in Olsene (Zulte). Door het coronavirus viel hun geplande afscheid in Petegem (Deinze), waar ze negen jaar Bistro Marron uitbaatten, in het water. Ook de verhuis naar het nieuwe pand duurde langer dan voorzien. “We hebben veel bijgeleerd over verbouwingen, maar we zijn toch blij dat we onze klanten terug mogen ontvangen", zegt Stephanie.

Half maart zaten Sven en Stephanie van Bistro Marron nog met de handen in het haar. De lockdown was net afgekondigd en daardoor moesten ze drie weken vroeger dan voorzien de deuren van hun restaurant in de Kastanjelaan in Petegem (Deinze) sluiten. Het jonge koppel stond op het punt om te verhuizen naar een nieuwe locatie in de Molenstraat in Olsene (Zulte) en het werd een afscheid in mineur. Nu blikt het koppel positief vooruit want vandaag mogen ze hun eerste klanten ontvangen in Marron.

“De eerste dagen van de lockdown zijn we als traiteurdienst aan de slag gegaan, maar eens de koelkasten leeg waren, hebben we onze pijlen gericht op onze nieuwe locatie”, zegt Stephanie. “We hebben deze art-decowoning uit 1944 volledig gerenoveerd. Door de coronamaatregelen hebben we vele werkzaamheden zelf uitgevoerd, met hulp van onze papa’s. We hebben veel bijgeleerd over verbouwingen, maar nu kunnen we eindelijk weer doen waar we goed in zijn: onze klanten verwennen.”

“Door de klanten de laten kiezen tussen een vier- of vijfgangenmenu in plaats van een drie- of viergangenmenu, focussen we nog meer op gezellig tafelen”, vervolgt Stephanie. “Er is ook nog steeds de mogelijkheid om à la carte te bestellen en we hebben ook een kindermenu. We beschikken over meer ruimte dan vroeger. Momenteel hebben we een veertigtal plaatsen beschikbaar, waaronder een aparte ruimte voor een grote groep. Ook op het terras is er plaats voor veertig gasten en met een trampoline in de tuin benadrukken we nogmaals dat we een kindvriendelijk restaurant zijn.”

Vanaf volgende week pakken Sven en Stephanie ook nog uit met Marron Boutique. “Dat is een klein winkeltje waar je onder andere zelfgemaakte gerookte zalm, kaviaar of foie gras vindt, maar ook enkele gerechten. Deze kunnen klanten na het tafelen kopen voor de volgende dag, maar ook mensen die gewoon iets willen afhalen zijn ook welkom. Mocht er een tweede golf ban besmettingen komen en alles moet weer op slot, dan kunnen we met Marron Boutique nog verder doen. Maar laten we hopen dat dit niet nodig zal zijn.”

Meer info via www.bistromarron.be.