Supra in Grammene sluit de deuren: “Geen opvolging, dus de moeite niet om nodige investeringen te doen” Anthony Statius

02 januari 2020

18u06 0 Deinze Stefanie Vertriest (42) en Franky De Clercq (49) hebben op de laatste dag van het jaar de deuren van hun buurtwinkel Supra in hartje Grammene voorgoed gesloten. Hiermee verliest het dorp, en bij uitbreiding de ganse ‘balkanregio’ (Grammene, Gottem en Wontergem), haar enige buurtwinkel. “Geen opvolging, dus de moeite niet om broodnodige investeringen te doen”, klinkt het bij het koppel.

Deinze is opnieuw een buurtwinkel armer. De Supra langs de Oude Heirbaan in deelgemeente Grammene sloot deze week voorgoed de deuren. Uitbaters Stefanie Vertriest, dochter van wijlen gemeenteraadslid Gerda Ginneberge, en haar man Franky De Clercq ontvingen dinsdag hun laatste klanten. De Supra was decennialang een sociale ontmoetingsplaats in het dorp. Eerst als volkscafé en daarna als buurtwinkel, eerst onder Nancy Verbeke en de laatste veertien jaar onder Stefanie Vertriest en Franky De Clercq.

“Voor de Supra hadden Franky en ik de Kwiek, een buurtwinkel aan het Sint-Pietersstation in Gent, maar door de aanhoudende wegenwerken zijn we daar na zeven jaar weggetrokken”, vertelt Stefanie. “We hebben toen de Supra overgenomen en de bestaande winkel uitgebreid. Iedereen kon hier terecht voor vers brood, vlees, groenten, fruit en andere boodschappen en tot op de laatste dag hebben wij goed gedraaid. Maar de infrastructuur en het aanbod is dringend aan vernieuwing en modernisering toe en we hebben besloten dat we deze investeringen niet zullen doen. De reden daarvoor is dat we geen opvolging hebben.”

Franky vult aan: “Onze dochter Annelies volgt momenteel een opleiding als slager aan Ter Groene Poorte in Brugge, maar zij wil graag verder studeren. Wij willen Annelies volledig haar eigen weg laten gaan en we verwachten niet dat zij de winkel overneemt. Het was dus niet de moeite om de winkel te vernieuwen en dus hebben we de knoop doorgehakt en besloten om ermee te stoppen. Ik heb altijd een job gehad naast de winkel en momenteel werk ik bij houthandel Smets in Zulte. Stefanie is ondertussen aan de slag gegaan bij Slagerij Floraume in Merendree.”

“Het verdwijnen van de Supra is een spijtige zaak voor Grammene, want naast levensmiddelen konden mensen hier ook terecht voor een luisterend oor”, zegt Stefanie. “Voor onze oudere klanten stonden we altijd klaar indien zij hulp nodig hadden bij het inladen van de boodschappen. Ik heb hier altijd zeer graag gewerkt, mede dankzij de vlotte samenwerking met Lambrechts uit Tongeren, de zelfstandige distributiecentrale waartoe onze Supra behoorde. Zij hebben ons tot op de laatste dag goed begeleid en zij gaan op zoek naar een nieuwe locatie voor een buurtwinkel, want het pand is van ons en wij blijven hier wonen. Voor het brood kunnen de mensen wel terecht bij een broodautomaat van Bakkerij Boeckaert aan De Mandel en de droge worsten en préparé, die geliefd waren bij onze klanten, zijn te verkrijgen bij Slagerij Floraume.”