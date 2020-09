Supporters terug welkom in stadion SK Deinze: “Bubbels van vijf personen en mondmaskers verplicht” Anthony Statius

07 september 2020

17u29 0 Deinze Na maanden stilte mag er opnieuw gescandeerd en gefloten worden in het Burgemeester Van De Wiele-stadion in Deinze. Zaterdagavond ontvangt KMSK Deinze de ploeg RWDM uit Molenbeek en maximum 750 Deinse supporters kunnen deze match bijwonen. “Voorlopig mogen we enkel supporters toelaten in bubbels van vijf personen. Mondmaskers zijn verplicht”, klinkt het bij voorzitter Denijs Van De Weghe en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Door het coronavirus speelden de oranjehemden hun eerste thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis op 21 augustus voor een zeer select publiek. De supporters konden de match wel volgen in diverse Deinse horecazaken en de harde kern van Sfeergroep 818 nodigde zestig supporters uit in zaal Souplex om de wedstrijd op groot scherm te bekijken. Op zaterdag 12 september mogen de fans opnieuw voor ambiance zorgen in het Burgemeester Van De Wiele-stadion, tijdens de eerste thuismatch met publiek in de profreeks 1B.

“In samenspraak met de stad Deinze werd er besloten dat er maximum 750 toeschouwers aanwezig mogen zijn,” zegt voorzitter Denijs Van De Weghe. “Op onze hoofdtribune, die normaal gezien plaats biedt aan 850 personen, wordt de capaciteit beperkt tot 300 mensen, alsook op de tijdelijke tribune van 750 zitjes, die werd geplaatst in afwachting van de bouw van de nieuwe tribunes. Op de tribune aan het jeugdlokaal zijn er nog eens 150 staanplaatsen voorzien. De drie locaties hebben elk een aparte ingang zodat deze groepen fans niet met elkaar in contact kunnen komen aan het terrein zelf. Per tribune werken we met bubbels van vijf personen, die op minstens één meter van elkaar moeten zitten of staan. Het dragen van een mondmasker is overal verplicht, ook wanneer men neerzit. De bar aan de kant van de Stadionlaan is geopend, maar er mag maar één persoon per bubbel om drank gaan. Aan de toog blijven plakken mag niet. In de VIP-ruimte beperken we de capaciteit tot 150 plaatsen. Dit stadion biedt momenteel plaats aan 4.000 mensen, dus het is een serieuze inperking, maar we zijn blij dat onze spelers eindelijk voor een live publiek kunnen voetballen. Aanmoedigen met een mondmasker zal niet evident zijn, maar het is beter dan niets.” Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) vult aan: “Vele mensen hunkeren naar een live voetbalmatch, want het verzet de zinnen in deze moeilijke tijden. De politie zal zoals altijd aanwezig zijn en het respecteren van de veiligheidsvoorschriften zal gecontroleerd worden door stewards. Als iedereen zijn verstand gebruikt, dan moet dit allemaal vlot verlopen.”

“Voorlopig kunnen enkel abonnees een plaats reserveren”, zegt Denijs Van De Weghe. “Bij mensen met een abonnement kunnen we gemakkelijker de gegevens registreren voor de eventuele contact tracing, mocht dit nodig zijn. KMSK Deinze heeft nu ongeveer 600 abonnees. Indien er nog plaatsen vrij zijn, dan zullen we losse kaarten op voorhand verkopen. Dit wordt later deze week nog medegedeeld. Sowieso kunnen er aan de ingang geen losse kaarten gekocht worden.”

Wie er graag bij is, kan een abonnement aanschaffen via deze link. Het secretariaat is voortaan open op woensdag en donderdag van 14 tot 18 uur en op vrijdag van 14 tot 17 uur. Op zaterdag 5 september zal het secretariaat open zijn van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Ook dan kan je uw abonnement aanschaffen of afhalen. De wedstrijd tegen RWDM start om 20.45 uur.