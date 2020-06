Suhail (33) opent Domino’s Pizza in Deinze Anthony Statius

27 juni 2020

13u35 0 Deinze De Amerikaanse pizzeriaketen Domino’s Pizza heeft vandaag (zaterdag) haar filiaal in Deinze geopend. Voor uitbater Suhail Alshawwa (33) uit Antwerpen is het al zijn vijfde pizzazaak.

Met een half jaar vertraging heeft Domino’s Pizza Deinze in Tolpoortstraat 115, aan kruispunt ‘De Knok’, de deuren geopend. De opening was voorzien rond de kerstperiode vorig jaar, maar nadat de overeenkomst met de oorspronkelijke filiaalhouder was afgesprongen, moest men op zoek naar iemand anders. Met Suhail Alshawwa werd een nieuwe filiaalhouder gevonden en samen met zijn team leverde hij zaterdagmiddag al de eerste pizza’s.

Suhail ontvluchtte in 2010 Palestina om een betere toekomst op te bouwen in België. Hij ging aan de slag bij Domino’s Pizza en na filialen in Sint-Niklaas, Aalst en twee in Antwerpen opent hij nu in Deinze zijn vijfde zaak. “We zullen ons vooral focussen op afhaalservice en leveringen", zegt Suhail. “Momenteel hebben we zes motorfietsen waarmee we in de wijde regio aan huis kunnen leveren. Ik ben ervan overtuigd dat we in een stad zoals Deinze goed zullen draaien.”

Meer info via de Facebookpagina.