Subsidie voor wie boomspiegel of geveltuintje onderhoudt Anthony Statius

04 mei 2020

11u52 0 Deinze De gemeenteraad heeft een voorstel van oppositiepartij GroenRood goedgekeurd om 25 of 50 euro te geven aan Deinzenaren die een boomspiegel - de ruimte rond een boom - of geveltuintje aanleggen of onderhouden.

Annick Verstraete van GroenRood diende in november 2019 een voorstel in voor het uitwerken van een reglement om mensen toe te laten een boomspiegel te adopteren in hun straat. De stad Deinze heeft dat reglement nu uitgewerkt. Ook het reglement voor het aanleggen van een geveltuintje, een tijd geleden eveneens voorgesteld door GroenRood, werd verlengd. De gemeenteraad keurde beide voorstellen goed.

‘We zijn heel blij dat ons voorstel werd goedgekeurd”, zegt Annick Verstraete. “Mensen die een geveltuintje aanleggen of een boomspiegel onderhouden krijgen nu minimaal 25 euro. Op deze manier kunnen we de mensen aanmoedigen om hun straat op te fleuren. Deze kleine aanplantingen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en de levenskwaliteit van een buurt. Ze zijn een meerwaarde voor verschillende planten, insecten en kleinere diersoorten. Ze brengen de buurt ook bij elkaar, men kan immers ook samen voor het onderhoud en de aanplanting zorgen.”

Aanvragen kunnen gedaan worden via de dienst omgeving of www.deinze.be/geveltuinen of www.deinze.be/boomspiegel.