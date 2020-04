Studentes bedenken oplossing voor sokkenprobleem “Waszak houdt sokkenparen bij elkaar” Anthony Statius

20 april 2020

10u30 0 Deinze Because every sock needs a friend! Onder deze slogan bedachten vier studentes bedrijfsmanagement Sock ‘n Roll, een speciale waszak die sokken bijeenhoudt in de wasmachine. “Via een online crowdfunding hopen we ons project verder op de kaart te kunnen zetten”, zegt Manon Schotte (21) uit Deinze.

Het is een gekend probleem: je stopt een berg sokken in de wasmachine en na het wassen en drogen zijn sommige exemplaren spoorloos verdwenen. Het resultaat: een kast vol onvolledige sokkenparen en rare blikken van de collega’s wanneer je met een bruine en zwarte sok naar het werk komt. Een mogelijke oplossing voor dit euvel komt van Manon Schotte uit Nevele (Deinze), Robine De Cock, Fien Vereecke en Sophie Van Peteghem; vier laatstejaarsstudenten bedrijfsmanagement aan de Gentse Arteveldehogeschool.

“Onder de naam Sock ‘n Roll hebben wij een duurzame waszak ontworpen”, zegt Manon. “Het speciale aan onze waszak is dat die uit 18 compartimenten bestaat, waardoor je geen sokken meer moeten bijeenzoeken na het draaien van een wasje. Met onze waszak creëren we dus een efficiënte en ecologische oplossing voor het probleem van de verloren sokken. De zakken bestaan uit duurzaam katoen en polyester en ze worden gemaakt door het maatwerkbedrijf Kunnig in Antwerpen. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, kunnen we de productie heropstarten. Deze week starten we met een online crowdfunding. Zo geven wij mensen de kans om ons product te kopen. Een waszak kost 35 euro en ze worden aan huis geleverd.”

Het crowdfundingplatform kan je vinden via deze link. Meer info via Instagram, Facebook en de website https://socknroll.wixsite.com/website.