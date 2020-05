Studenten kunnen blokken in Brielpunt en de Foyer Anthony Statius

27 mei 2020

14u56 0 Deinze Studenten beschikken vanaf dinsdag 2 juni over twee bloklocaties in Deinze. Zowel in Brielpunt in Deinze als in de Foyer in Landegem kunnen jongeren samen studeren.

Ook tijdens deze examenperiode kunnen studenten uit Deinze blokken op verplaatsing. De stad richt twee locaties in waar ze samen kunnen studeren.

“We kregen de laatste weken uit verschillende hoeken signalen dat studenten het zeer zwaar hebben in deze coronaperiode”, zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “Ze zitten al sinds 13 maart in hun kot en missen contact met leeftijdsgenoten. Bovendien is hun academiejaar compleet overhoopgegooid en wordt er verwacht dat ze zeer flexibel zijn in hun examenperiode. Dat weegt op hun gemoed en daarom willen we hen extra steunen. Studenten kunnen vanaf volgende week dinsdag terecht in de grote zaal van Brielpunt en in de Foyer in Landegem. Er zijn vijftig plaatsen voorzien, met respect voor social distance. Er wordt ook handgel en desinfecterend materiaal voorzien. Studenten moeten hun plaats wel reserveren via www.deinze.be/bloklocatie.”

Kwetsbare jongeren

“Voor kwetsbare jongeren gaan we nog een stap verder”, vervolgt De Reu. “Hun thuissituatie en het gebrek aan toegang tot socialemediakanalen zorgt er voor dat ze dikwijls nog meer geïsoleerd zijn. Via het Sociaal Huis gaan we hen extra begeleiden. Zij kunnen hun plaatsje reserveren via de jeugddienst en krijgen ook steeds voorrang. Ze kunnen bij de diensten terecht als ze moeilijkheden ondervinden. Op die manier hopen we ons steentje bij te dragen aan succesvolle examens.”

De Foyer in Landegem is op maandag en vrijdag open van 9 tot 17 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 19 uur. Brielpunt is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.