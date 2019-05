Studenten kunnen blokken in bibliotheken en jeugdhuis Brieljant Anthony Statius

21 mei 2019

08u32 0 Deinze Studenten uit Deinze die buitenshuis willen studeren kunnen nog tot en met vrijdag 28 juni terecht in drie openbare gebouwen.

Zo kunnen studenten rust en stilte vonden in de kelder van de bibliotheek op de Markt. Deze locatie is op maandag, dinsdag en donderdag open van 8.30 tot 19 uur, op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Ook de foyer van de bibliotheek in Landegem is beschikbaar op maandag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 18 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 20 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. Jeugdhuis Brieljant ten slotte is dagelijks open van 8 tot 22 uur.