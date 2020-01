Studenten bouwen kleedcabine uit kalkhennep aan Vosselare Put: “Constant 15 graden Celsius, ideaal voor winterzwemmers” Anthony Statius

08 januari 2020

18u26 0 Deinze De winterzwemmers van Vosselare Put in Astene kunnen binnenkort hun zwembroek aantrekken in een unieke kleedcabine. Enkele studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven bouwden aan de oever van de oude Leiearm De Cocon, een kleedhokje gemaakt van kalkhennep en oude T-shirts. “IJskoud of bloedheet, in deze kleedcabine is de temperatuur altijd aangenaam”, klinkt het.

Het duurt nog enkele weken vooraleer de kalkhennep volledig uitgedroogd is, maar het resultaat is nu al te zien. Op het graspleintje van Vosselare Put staat De Cocon, een unieke kleedcabine, waar de winterzwemmers vanaf maart gebruik van kunnen maken. De constructie draagt de stempel van enkele studenten interieurarchitectuur van de Faculteit Architectuur KU Leuven, Campussen Sint-Lucas Gent en Brussel. Hiermee leveren Fee, Benjamin, Emmy, Tine, Mirte en Amber hun afstudeerproject af en na een kerstvakantie hard labeur kwam de jury woensdagmiddag het resultaat beoordelen.

CO2-neutraal

“Onze kleedcabine bestaat grotendeels uit kalkhennep, een energiezuinig en duurzaam bouwmateriaal dat meer en meer gebruikt wordt als isolatiemateriaal”, zegt Fee De Fooz. “Kalkhennep komt van de hennepplant, waar ook onder andere touw, kledij en papier van gemaakt wordt. Het is volledig recycleerbaar en CO2-neutraal. Een ander groot voordeel is dat het een goede thermische isolatie biedt. Of het nu vriest dat het kraakt of het is een warme zomerdag, de temperatuur in onze kleedcabine zal altijd rond de 15 graden Celsius schommelen. Zo kunnen ook de winterzwemmers zich hier comfortabel omkleden.”

Eenheid met natuur

Benjamin vult aan: “Het enige nadeel aan het gebruik van kalkhennep is dat het even duurt vooraleer het droog is. De kleedcabine zal waarschijnlijk pas vanaf maart kunnen gebruikt worden. Voor het dak van de cabine hebben we oude T-shirts aan elkaar geweven en waterdicht gemaakt met was. Er werd ook een klein raampje uit plexiglas voorzien, zodat de gebruikers ondertussen zicht hebben op de omgeving. De naam De Cocon verwijst naar deze eenheid met de natuur. Zwemmers kunnen zich omkleden in hun natuurlijk omgeving, met zicht op het water, net als een rups die zich ontpopt tot een vlinder. We willen tenslotte ‘Hemp in a box’ bedanken; dat is de firma die de bouwmaterialen heeft geleverd en een groot deel van ons project heeft gesponsord.”

De Cocon blijft nog staan tot maart, het is nog niet zeker of hij permanent een plek krijgt aan Vosselare Put.