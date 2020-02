Strijd in Tournée Minérale: wint Deinze, Zulte, De Pinte, Latem of Nazareth? Joeri Seymortier

10u03 0 Deinze De gemeenten Deinze, Zulte, De Pinte, Sint-Martens-Latem en Nazareth nemen het tegen mekaar op in een battle voor Tournée Minérale.

Welke gemeente uit de regio rond Deinze stimuleert de meeste burgers om deel te nemen aan Tournée Minérale? Na een spannende strijd ging Nazareth na de eerste battle met de ‘Coupe Minérale’ lopen. Nu volgt de uitdaging samen met de burgers. De gemeenten kunnen een alcoholvrije receptie winnen.

“Dit jaar binden steden en gemeenten uit de regio Schelde en Leie de strijd aan tegen en met elkaar, onder de noemer ‘Tournée Minérale: The Battle’”, klinkt het bij Logo Gezond+. “Deinze, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Zulte en Nazareth organiseerden een gezamenlijke toast om hun inwoners aan te moedigen deel te nemen aan Tournée Minerale voor hun gemeente en hun gezondheid. In De Pinte doet het hele schepencollege mee. “We voelen bij gemeentelijke recepties en feesten bij zowel oud als jong al een hoger bewustzijn”, zegt schepen Lieve Van Lancker van De Pinte. “Ook zien we al een stijging in alcoholvrije alternatieven. Toch is blijvende aandacht nodig om dit verder te doen groeien.”

De schepenen en burgemeesters nodigen de burgers uit om zich op www.tourneeminerale.be in te schrijven in de groep van hun gemeente.