Strengere richtlijnen voor heropening Palaestra Anthony Statius

29 juni 2020

15u44 2 Deinze De richtlijnen voor de heropening van het zwembad in sportcomplex Palaestra in Deinze zijn opnieuw wat strenger geworden. Zwemmers zijn nog steeds welkom vanaf woensdag 1 juli, maar reserveren is verplicht.

Vorige week woensdag kon u in deze krant het artikel lezen over de heropening van zwembad Palaestra. Ondertussen heeft de stad Deinze de maatregelen nog wat aangescherpt. Zo is vooraf reserveren toch verplicht. In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd blijven bubbelbaden, stoomcabines, het peuterbad en de glijbaan gesloten. Zwemmaterialen kunnen voorlopig niet worden uitgeleend.

Bij reservatie wordt een tijdslot toegewezen. Reserveren kan via de webshop van de stad Deinze: https://vrijetijdonline.deinze.be/. Wie niet de mogelijkheid heeft om online te reserveren, kan dit telefonisch op het nummer 09/381.96.50.