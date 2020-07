Strengere maatregelen en extra controle aan Maaigemdijk: “Parkeerverbod en samenscholingsverbod na middernacht” Anthony Statius

17 juli 2020

14u29 0 Deinze Met de hete temperaturen en het verlengd weekend in het vooruitzicht, neemt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) maatregelen tegen de overlast aan Maaigemdijk, beter gekend als de ‘hoge bomen’, in Deinze. “Er geldt een parkeerverbod en een samenscholingsverbod tussen middernacht en 6 uur. De politie zal regelmatig controleren en wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete”, zegt Jan Vermeulen.

De stad Deinze wil de overlast aan Maaigemdijk indijken. Op mooie zomerdagen is het stukje natuur aan de oude Leiearm tussen de deelgemeenten Astene en Bachte-Maria-Leerne een trekpleister voor heel wat eendagstoeristen, maar het respect voor de omgeving is soms ver te zoeken. De lap natuurgrond tussen het wandel- en fietspad en het water, dat de stad in 2017 kocht van graaf en kasteelheer Henry ‘t Kint de Roodenbeke, ligt er na drukke weekends soms bij als een stort.

“De omgeving rond Maaigemdijk is een ‘hotspot’ geworden in de ruime regio”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Het staat vermeld als een van de ‘hidden places’ in ons land en er komen meer en meer bezoekers van buiten Deinze, zelfs vanuit Antwerpen en verder. Iedereen is er uiteraard welkom, maar om de overlast te beperken en om de verspreiding van het coronavirus te beperken worden een extra maatregelen getroffen via een besluit burgemeester. Er geldt een samenscholingsverbod voor Maaigemdijk en de aanpalende weides en akkers en dit tussen middernacht en 6 uur. Bivakkeren, vuurtjes aansteken, barbecueën en het organiseren van collectieve drinks zijn verboden. Vissers die een geldig bewijs zijn er ‘s nachts wel toegelaten. Er geldt ook een parkeerverbod in de omliggende straten, waaronder de Kleine Pontstraat richting Vosselare Put, Leieoever en Leiekant.”

“Wat mag er wel? Zonnebaden en zwemmen is toegelaten, maar de bubbels mogen maar beperkt zijn tot 15 personen. Brommers op de dijk zijn sowieso niet toegelaten en de politie zal ook strenger controleren op sluikstorten en alcoholmisbruik. De politie beschikt over een nieuwe politieverordening waardoor ze strenger kunnen en zullen optreden. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete. Dit besluit geldt tot en met maandag 31 augustus”, besluit de burgemeester.