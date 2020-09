Streep door voorbereiding LDP Donza na positieve coronatest van één speler Johan Picqueur

21 september 2020

11u54 2 Deinze Basketclub LDP Donza schortte al haar overige wedstrijden tijdens de voorbereiding op, nadat één van de spelers van de A-kern positief testte op corona. Drie spelers worden maandagochtend, 21 september, getest. Alle anderen werden na hun negatieve test uit voorzorg in quarantaine gezet.

Tweedeklasser LDP Donza had normaal gisteren, zondag, in Pepinster een wedstrijd moeten afwerken in het kader van de voorronde van beker van België. Maar net als in het voetbal, gooit nu ook in het basket corona roet in het eten. De Deinse fusieclub schrapte meteen alle voorbereidingswedstrijden.

Club speelt open kaart

“De speler liep het virus vermoedelijk op binnen zijn gezin, waar een ander gezinslid ook al positief werd bevonden”, speelt Donza’s coronacoördinator Kris Van Erum open kaart. “De speler is niet ziek en vertoont geen symptomen. De club heeft echter snel geschakeld. De spelers werden zo snel mogelijk getest. Iedereen werd negatief bevonden, maar wel moeten ze nog zeven dagen in verplichte quarantaine. Daarna volgt een tweede test. Als ook die negatief blijkt, mogen de spelers uit quarantaine.”

LDP Donza oefende vorige woensdag nog op het terrein van reeksgenoot Waregem. De bekerwedstrijden tegen Sijsele en Pepinster werden uitgesteld. Verder heeft dit voorval voorlopig geen invloed op de werking van de club.

Coronaprotocol

“De A-ploeg traint volledig apart en in bubbels”, legt Van Erum uit. “Iedereen verzorgt zich goed en volgt onze maatregelen goed op. LDP Donza heeft ook meteen Waregem ingelicht. Wij hebben een heel protocol uitgewerkt en we houden ons daar strikt aan. De lichaamstemperatuur wordt gemeten, aanwezigheidslijsten bijgehouden. Al merk ik dat er een coronamoeheid ontstaat. Supporters willen naar een wedstrijd kijken en eens goed roepen. Dat lukt niet met een mondmasker op.”

Individueel trainingsprogramma

“De spelers kunnen zich perfect in hun eentje voorbereiden”, weet Van Erum. “Er werd hen gevraagd om driemaal per week met hartslagmeter te lopen. Ze hebben elk een individueel programma en stabiliteits- en krachtprogramma ontvangen. Onze competitiestart komt niet in het gedrang. Natuurlijk zie ik niet meteen een uitweg om de verloren wedstrijden in te halen. Het zal zo een heel seizoen zijn voor alle teams. De kalender zit eivol. Elk uitstel zal dramatische gevolgen hebben voor de kalender. Er zijn nog weinig weekends waar bekerwedstrijden gespeeld kunnen worden. Maar ik heb er een goed oog in dat we volgende week de draad weer kunnen oppikken.”