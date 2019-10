Streekbiertjes proeven in Terdonk Anthony Statius

17 oktober 2019

08u55 0 Deinze De Gezinsbond van Wontergem organiseert vrijdag een streekbieravond in zaal Terdonk. Iedereen is welkom.

Op de streekbieravond kan men verschillende biertjes uit de regio proeven en dit met hapjes erbij. Iedereen kan genieten van blonde, bruine, zoete of totaal onbekende biersoorten en voor de niet-bierdrinkers is er cava, wijn en frisdrank. In het assortiment zal het lokale Buysse Bierke zeker niet ontbreken.

Kaarten kosten 10 euro en deze zijn te bestellen via 0494/14.18.42 of bram.danneels@hotmail.com. Meer info via www.wontergem.gezinsbond.be.