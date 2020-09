Stijn Desmet fysiektrainer bij SK Deinze: “Droomjob waarin ik de voorbije jaren heel wat investeerde” Hans Fruyt

16 september 2020

12u41 0 Deinze Dit seizoen ziet de trainersstaf van SK Deinze er een beetje anders uit. Ward Diricks is niet langer een van de assistenten van hoofdtrainer David Gevaert. Hij concentreert zich op zijn strijd tegen botkanker en stond z’n plaats af aan Stijn Desmet, de West-Vlaming met wie hij ooit in De Pinte voetbalde.

Door een schorsing zat de 35-jarige Desmet in de openingsmatch tegen Union niet op de bank. Uit bij Seraing en thuis tegen RWDM assisteerde hij David Gevaert wel. Stijn Desmet, vorig seizoen actief bij SV Damme, werkt deeltijds aan de IVG-school (Instituut van Gent) en is voltijds fysiektrainer bij de oranjehemden.

“Een job waar ik van droomde”, beweert Desmet die als speler een verleden heeft bij regioploegen als Sparta Petegem en KSC Dikkelvenne. “De voorbije jaren investeerde ik om de nodige kwalificaties te verwerven. Zo heb ik een UEFA A-diploma en volgde ik bij Joost Desender een opleiding tot fysiektrainer. Bij de jeugd van Cercle Brugge was ik de voorbije jaren al aan de slag. Ik was ook praktijk-assistent voetbal aan de universiteit in Gent, maar die job heb ik moeten opgeven. Begin augustus kwam Deinze met het voorstel om physical coach te worden. Hoofdtrainer David Gevaert, die ik ken van mijn periode bij Sparta Petegem, belde me. Over dat aanbod heb ik niet lang moeten nadenken. Ik was toen al aangesteld als trainer van derdeprovincialer Jong Male. Die opdracht doe ik verder. Maar komende zondag zal ik Jong Male niet kunnen coachen. Met Deinze spelen we zondagavond bij Westerlo. Mijn hulptrainer zal de partij tegen FC Damme leiden.”

In het Westelse Kuipje – als de match doorgaat want bij Westerlo werden deze week vijf coronabesmettingen vastgesteld – zal Stijn Desmet weer instaan voor een deel van de opwarming. Zodra de tweede helft van start gaat houdt hij zich bezig met de opwarming van drie invallers. “Dat hoort tot mijn takenpakket”, verduidelijkt Desmet. “Na een wedstrijd doe ik de eerste twee dagen de pré-training. Alle fitnessoefeningen neem ik voor mijn rekening. Ook de opwarming zonder bal is voor mij. En binnen de trainingen van David Gevaert sta ik in voor alles wat met snelheid te maken heeft. Spelers die terugkeren na letsel vang ik eveneens op.”