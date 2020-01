Stiftenverkoop Damiaanactie start vrijdag Anthony Statius

20 januari 2020

16u21 0 Deinze Wie de Damiaanactie wil steunen, kan dit weekend helpen door stiften te kopen of te verkopen in Deinze.

De Damiaanactie strijdt voor een wereld zonder lepra, tuberculose en andere armoedeziektes. Het doel is dat meer mensen toegang krijgen tot kwalitatieve gezondheidszorg, dat lepra sneller opgespoord en genezen wordt, dat handicaps tot een minimum herleid worden, leprapatiënten niet meer gediscrimineerd worden en dat lepra eindelijk uitgeroeid raakt.

Jaarlijks wordt er overal in ons land campagne gevoerd en ook in Deinze gaat de Damiaanactie niet onopgemerkt voorbij. Iedereen kan de Damiaanactie steunen door op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 januari stiften te kopen of te verkopen of door een gift te doen via het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Wie wil helpen met de verkoop kan zich online inschrijven via www.damiaanactie.be.