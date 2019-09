Steven Van de Putte naar Nationale Stadsdichtersdag Anthony Statius

03 september 2019

14u03 0 Deinze De Deinse stadsdichter Steven Van de Putte neemt op zaterdag 7 september deel aan de vijftiende Nationale Stadsdichtersdag in het Nederlandse Lelystad. Steven zal er zijn Canteclaer-cyclus brengen, een gedichtencyclus die hij schreef rond de verhuis van de beeldengroep van Chris Ferket in het Deinse stadscentrum.

Net zoals zijn voorgangers Martin Carrette en Luc C. Martens zal stadsdichter Steven Van de Putte Deinze vertegenwoordigen op de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad. In het totaal reizen 56 stadsdichters af naar Lelystad en van de dertien Vlaamse stadsdichters tekenen deze van Destelbergen, Haacht, Kaprijke, Lierde, Opwijk en Deinze present.

“We zijn blij dat Steven onze stad zal vertegenwoordigen”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Het behoort tot zijn opdracht om de poëzie van onze Leiestad ook buiten de stadsgrenzen bekend te maken.” Steven Van de Putte vult aan: “Het is ook een ideaal netwerkmoment. Je kan met je collega-stadsdichters ideeën uitwisselen en samenwerkingsverbanden opzetten. Ik zal er mijn Canteclaer-cyclus brengen en de gedichten van alle deelnemers worden traditiegetrouw samengebracht in een fraaie “Stadsgedichtenbundel 2019 -gedichten over stad, streek en dorp”. Deze driehonderd bladzijden tellende bundel wordt uitgegeven bij Uitgeverij Kontrast en kost vijftien euro.”

“Tenslotte wil ik nog melden dat ik de reis naar Lelystad met de trein zal afleggen. Ik ben iets meer dan drie uren onderweg; een ideaal moment om te schrijven aan mijn eerste van zes STADSGE z/d ICHTEN die vanaf het najaar op postkaarten verschijnen”, besluit Steven.