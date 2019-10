Steven Mahieu geeft try-out in De Klaproos Anthony Statius

10 oktober 2019

17u53 1 Deinze Komiek Steven Mahieu geeft op zaterdag 12 oktober een try-out van zijn nieuwe voorstelling in zaal De Klaproos in Landegem.

Binnenkort is Steven Mahieu met zijn vierde zaalshow ‘Full Contact Tour’ te zien in heel wat cultuurhuizen in Vlaanderen. Maar eerst komt hij op uitnodiging van Wablief zijn nieuw materiaal testen in zaal De Klaproos in de Stationsstraat 20 in Landegem. De voorstelling vindt plaats van 20 tot 22 uur en tickets kosten 12,5 euro.

Meer info en reservaties via www.wabliefcomedy.be en wabliefinfo@gmail.com.