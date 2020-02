Steunactie voor Deinse materniteit: Pimp je profielfoto met slogan ‘geboren in Deinze’ Anthony Statius

14 februari 2020

08u27 0 Deinze Geboren in Deinze? Dan kan je dit vanaf vandaag bewijzen op sociale media. De stad lanceert een actie waarbij iedereen die het levenslicht zag in de materniteit van het Sint-Vincentiusziekenhuis, zijn of haar profielfoto kan updaten met de quote ‘geboren in Deinze’.

Volgens een rapport van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) zouden enkele materniteiten in de regio, waaronder Deinze, Ronse en Oudenaarde, beter sluiten en hu patiënten doorverwijzen voor bevallingen. Hiervoor baseert het KCE zich op cijfers van het aantal bevallingen die in de ziekenhuizen worden uitgevoerd. Het rapport spreekt zich echter niet uit over de kwaliteit van de infrastructuur en de zorg.

“Het team van vroedvrouwen en gynaecologen staat in Deinze gekend voor hun warme en kwaliteitsvolle zorg”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Het sluiten van de materniteit is voor de directie van het AZ Sint-Vincentius Deinze dan ook niet aan de orde. Er is geen organisatorische band tussen de stad en het ziekenhuis, maar ook met het stadsbestuur vinden we dat de materniteit de levensader vormt van ons ziekenhuis en dus niet mag sluiten. Om het ziekenhuis een hart onder de riem te steken lanceren we op Valentijnsdag een profielkader op onze stedelijke Facebookpagina. Iedereen die geboren is in Deinze en zijn of haar steun wil betuigen, kan zijn profielfoto updaten met ‘geboren in Deinze’.”

Wie het kader wil toevoegen op Facebook, surft naar www.facebook.com/profilepicframes en zoekt onder de woorden ‘geboren in Deinze’. Klik op ‘als profielfoto gebruiken’ om je foto op te slaan.