Sterren spotten in Brielmeersen Anthony Statius

11 augustus 2019

18u46 0 Deinze Wie graag naar de sterren kijkt, moet vanavond en morgenavond in De Brielmeersen zijn. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert twee keer een nacht van de vallende sterren en iedereen is welkom.

De Brielmeersen is de ideale locatie om vallende sterren te observeren en dat nog meer tijdens de nachten van de vallende sterren in augustus. Dan trekt de aarde door de Perseïden-meteorenzwerm. Wie dit fenomeen zelf wil meemaken is vanavond en morgenavond tussen 22.30 ‘s avonds en 2 uur ‘s morgens welkom in het provinciaal recreatiedomein.

Volg het verlichte pad van aan de ingang Lucien Matthyslaan, aan de jachthaven, tot aan de educatieve ruimte. Neem een veldbed en warme kledij mee. De toegang is gratis.