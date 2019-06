Stenen vernieuwde Leiedam komen omhoog door de hitte Anthony Statius

09u02 0 Deinze Enkele stenen van de vernieuwde Leiedam ter hoogte van de ingang van KADE Podiumkunsten zijn zondag losgekomen. “Uitgezet door de extreme hitte, we zoeken nog naar de oorzaak,” zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V).

De make-over van de Leiedam zal voor een klein stukje opnieuw moeten gebeuren. Ter hoogte van de ingang van de nieuwe muziekacademie KADE Podiumkunsten werd nog maar net een nieuw plein aangelegd, maar enkele stenen aan de rand van het plein zijn zondag losgekomen.

“Zonder twijfel is dit te wijten aan de eerste extreme hitte”, zegt schepen Johan Cornelis. “We hebben onmiddellijk het stuk straat waar de stenen omhoog zijn gekropen afgezet. Vandaag (maandag) kijken we hoe dit is kunnen gebeuren. Misschien een uitzettingsvoeg te weinig geplaatst? We proberen zo snel mogelijk de oorzaak van het probleem te vinden.”