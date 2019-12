Steenweg Astene opnieuw open voor alle verkeer Anthony Statius

20 december 2019

11u50 16 Deinze De renovatie van de brug van de Steenweg Astene over de E17 is afgerond. De weg werd door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opengesteld voor alle verkeer.

Het is opnieuw mogelijk om via de Steenweg Astene van Nazareth naar Astene (Deinze) te rijden. Wegbeheerder AWV startte op 5 augustus met een grondige opknapbeurt van de brug over de E17 en tegelijkertijd werden er nieuwe, veilige fietspaden tussen de kruispunten met de Kortrijkseheerweg en de Deinzestraat aangelegd.

De werken zijn nu afgerond en fietsers en voetgangers kunnen vanaf nu gebruikmaken van de nieuw aangelegde fietspaden naar en op de brug. In het voorjaar van 2020 zal er nog een tweetal dagen hinder zijn om de voegen op de brug af te werken.