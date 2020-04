Stedelijke activiteiten afgelast tot en met 30 april Anthony Statius

03 april 2020

19u00 0 Deinze Naar aanleiding van de coronamaatregelen worden alle geplande stedelijke activiteiten tot en met 30 april afgelast. Terugbetalingen van geannuleerde activiteiten en de reservatie van zalen en uitleenmateriaal zullen zoveel mogelijk automatisch gebeuren. Een overzicht vind je op www.deinze.be/terugbetaling.

Wie reeds heeft betaald voor een definitief geannuleerde activiteit, zal deze zo snel mogelijk terugbetaald krijgen. Dit gaat over de VIP-arrangementen voor Nokere Koerse, het feest van de 50-jarigen, het EST Lentecongres en jeugd- en sportkampen tijdens de paasvakantie. De diensten regelen de terugbetaling zo veel mogelijk automatisch. Mochten er noodzakelijke gegevens ontbreken voor de terugbetaling, dan neemt de betrokken dienst zelf contact op. Mensen hoeven dus zelf niets te doen.

Een aantal voorstellingen in Leietheater en de lezingen in de bibliotheek, zoals die van Stefaan Blancke, zullen verplaatst worden naar een latere datum. Wie al een ticket kocht, kan dit bijhouden voor de nieuwe datum. Wie niet kan of wil aanwezig zijn op de nieuwe datum, zal later een terugbetaling kunnen aanvragen. Ook voor de lessenreeksen in dienstencentrum Elfdorpen wordt nagegaan of die later kunnen plaatsvinden. De lessenreeksen van de dienst sport en recreatie zullen na de Covid-19-maatregelen opnieuw ingepland worden. Ook hiervoor blijft de eerdere betaling geldig. De looptijd van de abonnementen van zwembad Palaestra wordt voorlopig niet verlengd. Dit wordt later geëvalueerd. Ook wie een zaal en uitleenmateriaal huurde voor geannuleerde activiteiten zal de huursom teruggestort krijgen.

Meer info via www.deinze.be/diensten, www.deinze.be/corona en www.deinze.be/terugbetaling.