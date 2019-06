Stationsloketten van Deinze vanaf augustus minder lang open Anthony Statius

11 juni 2019

15u37 0 Deinze De loketten in het station van Deinze zullen vanaf augustus minder lang open zijn. T ijdens weekdagen zal je er enkel nog tussen 6.15 en 13.30 uur terechtkunnen en op zaterdagen van 7 tot 14.15 uur. Op zondag zullen de loketten gesloten zijn. “Verkoop en communicatie verloopt meer en meer digitaal”, zegt communicatieverantwoordelijke Bart Crols.

Vanaf maandag 5 augustus past NMBS de openingsuren aan van de loketten in vijf Oost-Vlaamse stations, namelijk Deinze, Wetteren, Geraardsbergen, Gent-Sint-Pieters en Dendermonde.

In Deinze zullen de loketten een pak minder uren open zijn. Momenteel kan je voor tickets en informatie op weekdagen van 5.45 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds aan een van de loketten terecht. Op zaterdag en zondag is dit van 7 tot 14.15 uur. Vanaf augustus zijn de loketten gesloten op zondagen en op weekdagen kan je er enkel nog terecht tussen 6.15 en 13.30 uur en op zaterdagen van 7 tot 14.15 uur. In de week zullen de loketten dus niet meer ‘s namiddags en ‘s avonds open zijn.

Digitale verkoop

“In de namiddag en ‘s avonds gebeurden nog maar weinig transacties aan de loketten”, legt communicatieverantwoordelijke Bart Crols uit. “NMBS wil zich permanent aanpassen aan de verwachtingen van haar klanten, die zich steeds meer informeren via de website, de app en de sociale mediakanalen. Steeds meer reizigers kopen hun vervoersbewijs ook via de digitale verkoopkanalen van NMBS. In 2018 was de verkoop via de digitale kanalen, inclusief de automaten, goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop. De NMBS app kent een belangrijk succes met elke maand 735.000 actieve gebruikers, dat is een stijging van 30 procent in vergelijking met juni 2018. In 2018 werd de website vernieuwd en tegelijk werd de toegankelijkheid via Twitter en Facebook verbeterd. Sinds kort is NMBS ook geïntegreerd in Google Assistant wat toelaat mondeling vragen te stellen over de dienstregeling en de dienstverlening.”

Stewards en brochures

“Tijdens de maand juli zullen in de stations stewards worden ingezet om de klanten te helpen de mogelijkheden van de ticketautomaten nog beter te leren kennen en diegenen die het gebruik ervan niet gewoon zijn, te helpen”, vervolgt Bart Crols. “Er zullen ook brochures ter beschikking gesteld worden om de klanten over de alternatieve verkoopkanalen te informeren. De loketten gaan zeker niet dicht en deze ingreep heeft ook geen effect op het treinaanbod. Ook de openingstijden van de wachtzaal blijft ongewijzigd. De ingreep zorgt ook niet voor jobverlies. Een aantal personeelsleden zullen op andere plaatsen aan de slag gaan”, besluit Crols.